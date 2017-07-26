FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 50 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve TÜBİTAK, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, (TİB) Türk Hava Yolları, (THY) Türk Telekom ve HAVELSAN gibi kurumların bilişim servislerinde yapılandıkları tespit edilen 105 kişiden 68'i yakalandı.

18 KİŞİ SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 50'si tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diğer 37 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BYLOCK KULLANIMI

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananların da bulunduğu yapılanmanın, söz konusu kurumların bilişim servislerine yerleşerek bilgi akışını kontrol edip, FETÖ adına kurumları yönetmeyi hedefledikleri öğrenildi.