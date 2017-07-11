FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski TÜBİTAK, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Sürat Bilişim yönetici ve teknik personelinin de bulunduğu 105 kişinin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve 15 Temmuz'da darbeye teknik anlamada destek vermeye çalıştıkları belirlendi.

52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

105 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çerçevesinde, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 52'si yakalandı. Diğer 53 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu arada, operasyonun ve adreslerdeki aramaların devam ettiği öğrenildi.