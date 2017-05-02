taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.920
USD
3,5382
EURO
3,8615
ALTIN
142,47
PETR
51,5700

FETÖ'nün bombaladığı emniyet binası yıkılıyor

FETÖ üyesi teröristlerin saldırısında ağır hasar gören Ankara Emniyet Müdürlüğünün binasının yıkım çalışmaları sürüyor.

02.05.2017 - 15:48
  1. Haberler
  2. İç Haber
FETÖ'nün bombaladığı emniyet binası yıkılıyor

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında FETÖ mensuplarınca hedef alınan ve bombalanma sonucu ağır hasar gören Ankara Emniyet Müdürlüğünün içerisinde İstihbarat ve Güvenlik Şube Müdürlüklerinin bulunduğu 10 katlı binası ile hemen arkasındaki eski Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü binası ve yemekhanenin yıkımı için çalışmalar devam ediyor.

DIŞARIDAN YIKIM SÜRÜYOR

İçerisindeki demirbaşları sökülen ve ilk olarak çatı katı, ardından da üzerine çıkartılan iş makineleriyle kat kat yıkılan 10 katlı binada, son 5 katın dışarıdan yıkımı sürüyor.

FETÖ'nün bombaladığı emniyet binası yıkılıyor

Yıkım çalışmalarının 15 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Binaların tamamen yıkılmasının ardından, proje ve ihale sürecinin tamamlanmasıyla yeni hizmet binası temelinin yaz aylarında atılması planlanıyor.

FETÖ'nün bombaladığı emniyet binası yıkılıyor

ANKARA EMNİYET BİNASI

Darbe girişimi sırasında ağır hasar alan Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki 10 katlı bina, 51 yıldır hizmet veriyor.

1956 yılında inşaatına başlanan ve başlangıçta hastane olarak planlanan bina, 1965 yılında tamamlanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü hizmet binası olarak faaliyete geçti.

FETÖ'nün bombaladığı emniyet binası yıkılıyor

Söz konusu binanın arka tarafından bulunan TEM Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan iki katlı bina ise geçmiş yıllarda polis evi olarak hizmet verdi.

FETÖ'nün bombaladığı emniyet binası yıkılıyor

FETÖ'nün bombaladığı emniyet binası yıkılıyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

36
Genç hemşire silikon faciası yaşadı

Genç hemşire silikon faciası yaşadı

350
Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

170
Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

109
Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

189
Berna Laçin seçmene hakaret etti

Berna Laçin seçmene hakaret etti

315
UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM