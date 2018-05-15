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'FETO'nun Bursa'daki malikanesi' devlete geçecek

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı ve örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı gerekçesiyle el konulma tedbiri uygulanan malikanenin devlete geçmesi için hazırlanan iddianame kabul edildi.

AA | 15.05.2018 - 11:55..
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Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı ve örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı gerekçesiyle el konulma tedbiri uygulanan malikanenin, Türk Ceza Kanunu'nun 54. maddesine göre devlete geçmesi amacıyla müsadere (bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sonuçlayan bir yaptırım) davası açıldı.

ÜST DÜZEY TOPLANTILAR YAPILIYORDU

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı S.Ş'ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı lüks malikanenin örgütün üst düzey toplantıları için kullanıldığı bilgisine yer verildi.

'FETO'nun Bursa'daki malikanesi' devlete geçecek

İddianamede, FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı S.Ş. hakkında bilgisine başvurulan bir gizli tanığın, "Mudanya Devlet Hastanesinden Bademli'ye giderken Çınaraltı Evleri villalarının bitişiğinde, taş duvarlarla çevrili çok büyük bir malikane var, orada araba satan firmanın sahipleri yaşıyor. Bu şahısların FETÖ'cü olduğunu biliyorum, Fetullah Gülen'in de Türkiye'ye gelince bu malikanede kalacağına dair söylentiler var." ifadelerine yer verildi.

Silahlı terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında emniyet ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadeler ve yapılan işlemlerde şüpheliye (iş adamı S.Ş) ait villanın örgüt elebaşı Gülen için yaptırıldığı, FETÖ'nün toplantı ve örgütsel faaliyetleri için kullanıldığına ilişkin tüm iddia, beyan ve ihbarlarla ilgili araştırmalar yapıldığı vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma evrakı kapsamında ve terör örgütüne yönelik yürütülen diğer soruşturmalarda, firmaya ait Çağrışan Mahallesi'nde bulunan taşınmazın, FETÖ/PDY'nin örgütsel faaliyetlerinde kullanıldığı ve üst düzey örgüt toplantılarının yapıldığına dair yeterli şüphenin oluştuğu, şüpheli hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yargılamanın devam ettiği anlaşılmıştır. Müsadere talebinin şüphelinin yargılandığı dosyayla birleştirilerek değerlendirilmesinin yapılarak belirtilen taşınmazın, müsaderesine karar verilmesi iddia ve talep olunur."

'FETO'nun Bursa'daki malikanesi' devlete geçecek


17 DÖNÜM ARAZİYE KURULU MALİKANE

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanıkların ifadeleri ve şubat ayında bir gazetede çıkan "FETÖ'ye lüks malikane yapmışlar" haberini ihbar kabul ederek soruşturma başlatmış, örgüt elebaşı Fetullah Gülen için yapıldığı, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulundukları ileri sürülen malikane için el koyma tedbiri uygulanması için Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesine talepte bulunmuştu.

Mahkeme, soruşturmaya konu Mudanya ilçesindeki malikaneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla tedbiren el konulmasını kararlaştırmıştı.

Uludağ manzaralı, yaklaşık 17 dönüm arazide kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip malikanenin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu ve spor sahaları da bulunuyor.

'FETO'nun Bursa'daki malikanesi' devlete geçecek



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