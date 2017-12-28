FETÖ'nün ByLock tuzağında ilk tahliye kararı

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle yönetime el koyma girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristler, milletin tokadını yedikten sonra ülkeden kaçmak için elinden geleni yaptı.

11 BİN 380 KİŞİYE BYLOCK YÜKLEDİLER

Bu kapsamda ortalığın karışması için 11 bin 480 kişiye ByLock yüklemesi yapan örgütün oyunu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aydınlatıldı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Gerçekleşen detaylı inceleme neticesinde bağlantı ve veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BİN KİŞİ TAHLİYE OLABİLİR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ikinci açıklamasında ise bin kişinin tahliyesinin isteneceğini belirtilmişti.

İLK TAHLİYE

Bu açıklamanın ardından adı ByLock listesinden çıkarılan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın tahliyesine karar verildi.