FETÖ'nün Çaykara Kaymakamı'na 6 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında 15 Temmuz'un sonrasında örgüt tarafından "Çaykara Kaymakamı" yapılacağı iddiasıyla yargılanan işadamı Hulusi Aygün, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aygün ile yakınları ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının beyanının ardından Aygün, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

SOHBETLERE 3-4 KEZ KATILMIŞ

Aygün, 2011 yılında İstanbul’da cemaat sohbetlerine 3-4 kez katıldığını ancak Çaykara’da bu yapılanmayla hiçbir alakasının bulunmadığını ve sohbetlere katılmadığını savundu.

İstanbul’da işadamı olduğunu ve bu yapıyla bağlantısı bulunmadığını ileri süren Aygün, Çaykara’ya sadece yılda 10-15 günlüğüne izne geldiğini söyledi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Hakkındaki örgütün sözde Çaykara Kaymakamı olacağı yönündeki iddiaların dedikodu ve söylentiden ibaret olduğunu ileri süren Aygün, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.