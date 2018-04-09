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FETÖ'nün çözülmesinde itirafçılar büyük rol oynuyor

Örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilerin verdiği ifadelerden yola çıkılarak FETÖ'nün birçok yapılanması tek tek deşifre edildi.

AA | 09.04.2018 - 16:31..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, daha önce alınan ifadeler doğrultusunda Kasım 2017'den bu yana örgüt şemasının askeri yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen ve örgütün askeri personel içerisine sızdırdığı kişilere "mahrem imamlık" yaptığı belirlenen 207 şüpheli yakalandı.

FETÖ'YE GEÇİT YOK

Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda da örgütün TSK'deki kripto yapılanmasında yer alan 952 asker gözaltına alındı. Bunlardan 408'i itirafçı olarak kendilerini nasıl gizlediklerine ilişkin bilgiler verirken, 196'sı tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin verdiği ifadeler kapsamında çıkarılan örgüt şemasının, firari Adil Öksüz ve tutuklu bulunan Kemal Batmaz'a kadar uzandığı, bu kişiler hakkında elde edilen bilgilerin ilgili savcılıklara gönderildiği belirtildi.

FETÖ'nün çözülmesinde itirafçılar büyük rol oynuyor

ŞEMALAR SIRLARI ORTAYA ÇIKARDI

Özellikle itirafçı olan kişilere gösterilen detaylı şemalar, bu kişilerin örgütün sırlarını anlatmasında da kilit rol oynadı. Şemayı gören FETÖ/PDY üyesi şüpheliler, kendilerinin şema kapsamında örgütün hangi kademesinde yer aldığını, başka kimlerin olduğunu anlattı.

Örgüt şemasını hazırlamak için adeta iğneyle kuyu kazan polis, örgütün gizliliği ön planda tutup, devletin içine sızmak için oluşturduğu birimlere ilişkin ayrıntılara ulaştı, belirlenen şüpheliler sayesinde yapılanmanın kilit pozisyonlarında görev alan kişiler tespit edildi.

FETÖ'nün çözülmesinde itirafçılar büyük rol oynuyor

FETÖ'YE DARBE

Örgütün sivil yapılanmasını oluşturan kademelerin, bölge imamına bağlı olan il imamının, örgüt lideri ve yönetim kadrosu tarafından kararların aynı şekilde uygulanması için il yapılanmasının en son hücre yapılanmasına kadar iletildiği, il imanının altında eyalet imamlarının olduğu, onun altında ise büyük bölge imamının, ardından küçük bölge imamının ve ona bağlı olan öğrenci (ışık) evlerinin bulunduğu, bu yapılanmalarda yer alan kişi sayısının ise illerin durumuna göre değiştiği tespit edildi.

FETÖ'nün çözülmesinde itirafçılar büyük rol oynuyor

Eğitim yapılanmasının bir kolu olan "gezici doktor"un görevinin, her dönem polis ve askeri okulların bulunduğu şehirleri dolaşarak ilin eğitim danışmanı ve ser doktorlarıyla toplantı yapmak, bu kişilere bağlı öğrenciler hakkında bilgi alıp, bir nevi doktor ve ser doktorları kontrol edip denetlemek olduğu saptandı.

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