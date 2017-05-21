FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

15 Temmuz darbe girişiminin en önemli davalarından olan "Genelkurmay Karargahı Çatı Davası" yarın Sincan'da başlıyor.

FETÖ'cü darbe girişiminin sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi cuntacılarının da aralarında bulunduğu sanıklar, mahkeme heyetinden önce milletle göz göze gelecek. Şehit yakınları ile gaziler, aralarında Akın Öztürk'ün de bulunduğu 221 tutuklu sanıktan 48'ini 200 metrelik yol boyunca görebilecek.

SALONDA GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARINA ÖNCELİK

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakacağı ancak güvenlik nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülecek davada Yurtta Sulh Konseyi üyesi 38 cuntacı da adalete hesap verecek.

Sabah Gazetesi'nden Ersan Atar'ın haberine göre; darbeci sanıklar yolu jandarma komandolar arasında yürürken onlara göre yolun sağ tarafında vatandaşların beklemesine izin verilecek. Bu vatandaşların bu alana geçişlerine izin verilirken şehit yakını olanlarla gazilere öncelik tanınacak.

Böylelikle darbeciler, 15 Temmuz'da şehit ettikleri sivil vatandaşların yakınları ve yaraladıkları gazilerin aralarında bulunduğu "millet" ile hakim karşısına çıkmadan önce göz göze gelecek. Bu yol boyunca her bir sanığın sağında ve solunda jandarma bulunacak.

SALONA GİRENLERE ÖZEL SORUŞTURMA

Duruşma salonuna da sanık yakınlarının yanı sıra davaya müdahil olarak katılmak isteyen, 15 Temmuz'da yakınlarını kaybeden vatandaşlardan da alınacak. Bu sırada salona alınan herkesin anlık olarak güvenlik soruşturması yapılacak. Bu soruşturmada güvenlik açısından riskli bulunan sanık yakınları salondan çıkarılacak. Ayrıca salonda provokasyona yatkın kişiler tespit edildiği anda çıkaracak.

120 KESKİN NİŞANCI

Duruşma salonu ve cezaevi etrafında olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Duruşma için bin 200 jandarma komando görev yapacak. Bunlardan 120'sini keskin nişancılar oluşturacak. Keskin nişancılar, duruşma salonunun çatısı başta olmak üzere görünür ve görünmez noktalarda görev yapacak. Jandarma olası bir firar girişimi veya terör örgütünün dışarıdan saldırısına karşı yerde de jandarma köpekli timleri bulunacak. Bir ayı aşkın süre devam etmesi beklenen duruşmaların güvenliği havadan da sağlanacak.