FETÖ'nün damadı: 15 Temmuz'u lavaşçıdan öğrendim

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden darbenin ardından 10 kişi, örgüte üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.

YARGILANANLARIN ARASINDA GÜLEN'İN DAMADI DA BULUNUYOR

Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davaya tutuklu 10 sanık, taraf avukatları ve yakınları katıldı. Hazırlanan iddianamede sanıkların 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları istendi. Sanıklar arasında Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli, Meram Belediyesi'nin engelli kadrosunda emlak servisinde işçi olarak çalışan ve yüzde 40 işitme engelli raporu bulunan Suat Adıyaman da bulunuyor.

SAVUNMASINI YAPTI: GÖRÜCÜ USULÜYLE EVLENDİM

Maneviyatını güçlendirmek için örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirten Adıyaman, savunmasında, ''Erzurumluyum ve Mehmet Kırkıncı hoca efendinin medreselerinde talebelik yaptım. Konya'ya 2005 yılında geldiğim de burada lise arkadaşım, cemaatin risale derslerine katıl dedi. Ben de bu örgütün sohbetlerine katıldım. Bekardım kimsem yoktu. Maneviyatımı güçlendirmek için bunlara katılıp ev sohbetlerine gittim. 2006 yılında da görücü usulüyle evlendim. Eşim hafız burada İlahiyat Fakültesi okudu. Zaman zaman KPSS sınavlarına da girdi ama kazanamadı. En son da KOMEK'te Kuran kursu eğitimi veriyordu" dedi.

"GÜLEN'İN DAMADISIN BİZE YARDIM ET DİYENLER GELİP KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"

Meram Belediyesi'nde çalıştığı sırada 'Fetullah Gülen'in damadı' diye bilindiğini ifade eden Adıyaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Belediyede Fetullah Gülen'in damadı diye anılıyordum. O zamanlar popüler olduğu için sürekli bana gelenler oluyordu. Suat bey çocuğumu dershaneye, özel okula yazdıracağım yardımcı olun diyorlardı. Akrabalığım olduğu için sanki bu örgütün tüm kademesini bildiğimi sanıyorlardı. Fetullah Gülen'in damadısın bize yardım et diyenler 17-25'ten sonra gelip küfür etmeye başladı.''

SAVUNMASINI GÜLEREK YAPAN ADIYAMAN'A MAHKEME BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ: SIRITMA

Adıyaman'ın, savunması sırasında ifadesini zaman zaman gülerek vermesi üzerine mahkeme başkanı Kadir Gezici, "Suat sırıtarak konuşma burası mahkeme salonu" diye uyardı.

"15 TEMMUZ'U ERZURUMLU LAVAŞÇI ARKADAŞTAN ÖĞRENDİM"

Suat Adıyaman savunmasının son bölümünde 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili de "15 Temmuz'da misafirlerim vardı. Televizyon seyretmiyordum. Erzurumlu lavaşçı bir arkadaş aradı ondan öğrendim" dedi.