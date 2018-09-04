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FETÖ'nün eğitim yapılanmasını gösteren şema

Fetullahçı teröristlerin itirafları sonucu örgütün eğitim alanındaki örgüt yapısı büyük ölçüde çözüldü.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 07:15..
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FETÖ'nün eğitim yapılanmasını gösteren şema

İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi ve Emniyet İstihbarat Şube, FETÖ/PDY'nin en fazla önem verdiği eğitim yapılanmasını deşifre etti.

Gözaltına alınan FETÖ'cülerin sorgularından yola çıkarak hazırlanan şemanın en tepesinde "E.D." olarak adlandırılan Eğitim Danışmanları yer alıyor.

KADEME KADEME FETÖ'NÜN EĞİTİM YAPILANMASI

E.D., İl İmamları ile aynı seviyelerde oluyor. Rapora göre FETÖ'nün 11'i İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde 26 eğitim danışmanı var.

Şemayla ilgili diğer detaylar şu şekilde: Eğitim Danışmanları'nın altında Eyalet Talebe Mesulleri (ETM) bulunuyor. Eyalet Lise Mesulleri (ELM), Eyalet İlköğretim Mesulleri (EİM), Eyalet Üniversite Mesulleri (EÜM) ve Eyalet Mezun Mesulleri (EMM) sadece Eyalet Talebe Mesulleri'ne bağlı faaliyet yürütüyor.

FETÖ'nün eğitim yapılanmasını gösteren şema

4 AYRI KOL

4 ayrı koldan oluşan söz konusu mesullerin altlarında ise Büyük Bölge Talebe Mesulleri (BBTM) yer alıyor.

Onların altında da Bölge Lise-Üniversite-Mezun Mesulleri bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre; en alt sırada da FETÖ'nün Bölge Mesulleri'ne bağlı olan talebe evleri var.

EVLİLİK SORUMLUSU

Okullara yerleştirilecek olan öğrencilerin takibini yapan Eyalet İlköğretim Mesulleri'ne örgüt içinde "Bahçevan" deniliyor. Eyalet Talebe Mesulleri öğrencilerin okul faaliyetlerini takip ediyor.

İş yerlerine yerleştirilecek mezunlardan sorumlu Eyalet Mezun Mesulleri evlilik sorumlusu olarak da biliniyor.

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