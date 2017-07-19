taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.718
USD
3,5234
EURO
4,0724
ALTIN
140,69
PETR
48,7500

FETÖ'nün Elazığ'daki 'il imamı' tutuklandı

Elazığ'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün "il imamı" tutuklandı.

19.07.2017 - 01:54
  1. Haberler
  2. İç Haber

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Türkiye genelinde "büyük bölge imamı, küçük bölge imamı, il ve ilçe imamı" olarak örgütlenmesinin Elazığ'daki yapılanması deşifre edildi.

İhbarlar ve yürütülen soruşturma neticesinde Elazığ'ın sözde "il imamı" olduğu tespit edilen A.G'nin, örgütün son dönemlerde kullandığı gizli haberleşme programları üzerinden irtibatları ortaya çıkarıldı.

FETÖ ÜYESİ İLE BULUŞACAKKEN YAKALANDI

Örgütün kripto yapısını yönetme faaliyetindeki A.G, bir FETÖ üyesiyle buluşacağı esnada polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.G'nin üst araması ile aracı ve evinde farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik kartları, örgütsel irtibatın sağlandığı değerlendirilen cep telefonu, sim kart, tablet, bilgisayar ve çeşitli materyal ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, "FETÖ/PDY terör örgütü kurmak veya yönetmek", "resmi belgede sahtecilik yapmak" suçlarından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Safranbolu ilçesi eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı
Karabük'teki FETö soruşturmasında gözaltına alınan Safranbolu ilçesi eski Emniyet Müdürü Yunus Kaya, mahkemece tutuklandı.
Trump'ın Obamacare başarısızlığı
Trump, seçim dönemindeki vaadi olan sağlık sigortası Obamacare'i bütün girişimlerine rağmen kaldıramıyor.
Kılıçdaroğlu'na saldırı hazırlığındaki teröristler tutuklandı
Kılıçdaroğlu'na minibüste saldırı hazırlığında suçüstü yakalanan Ebu Hüseyin' kod adlı terörist ve 8 DEAŞ'lı tutuklandı.
Uşak Valisi Demir: 29 şirkete kayyum atandım
Uşak Valisi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan şirketleri açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

28
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

23
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

16
Fransa'da Marcon'dan memnuniyet oranı düştü

Fransa'da Marcon'dan memnuniyet oranı düştü

2
Kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı

Kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı

4
Keşmir'de çatışmalar sürüyor: 3 ölü

Keşmir'de çatışmalar sürüyor: 3 ölü

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM