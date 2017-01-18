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FETÖ'nün elebaşı Gülen'e anksiyete teşhisi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e, 2 Mart 1981 tarihinde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde teşhis konduğu ortaya çıktı.

18.01.2017 - 13:25
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FETÖ'nün elebaşı Gülen'e anksiyete teşhisi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e, 2 Mart 1981 tarihinde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde, kaygı durum bozukluğu olan "reaktif anksiyete" teşhisi konulduğu ve bu hastalığı nedeniyle 20 gün rapor yazıldığı ortaya çıktı.

İL MÜFTÜLÜĞÜ EMRİNDE ÇALIŞTIĞI DÖNEM

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun talebi üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, İstanbul İl Müftülüğü emrinde çalıştığı döneme ilişkin dosyasına dair bilgi içeren yazı gönderdi.

ANKSİYETE BOZUKLUĞU NEDENİYLE 20 GÜN RAPOR VE İLAÇ

Söz konusu dosyada, Gülen'in, 2 Mart 1981 tarihinde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümüne başvurduğu ve burada kendisine kaygı durum bozukluğu olan "reaktif anksiyete" teşhisi konulduğu ortaya çıktı. Gülen'e, bu hastalığı nedeniyle, 20 gün rapor yazıldığı ve tedavisine ilişkin bazı ilaçların reçete edildiği belirlendi.

ANKSİYETE NEDİR?

Anksiyete endişe, kaygı, korku, gerilim, sıkıntı hali olarak açıklanıyor. Nedeni belli olmayan tedirginlik hali ve yaşanan iç çatışmaların sonucu olduğu da değerlendiriliyor.





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