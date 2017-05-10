FETÖ'nün Emniyet mahrem imamlarının topladığı para

FETÖ'nün emniyet mahrem yapı sorumlularının örgüt üyelerinden ayda 3 milyon 500 bin tl himmet topladığı ortaya çıktı.

3 MİLYON TL HİMMET 18 MİLYON DEĞERİNDE ALTIN, KURBAN

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanması mali iltisaklarının deşifre ve tespitine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, emniyetin mahrem yapı sorumlularının, örgüt mensuplarından aylık 3 milyon 500 bin lira "himmet" ve 18 milyon lira değerinde çeyrek altın, kurban ve fitre parası topladıkları tespit edildi.