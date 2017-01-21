FETÖ’nün Erzurum kasası Milas’ta yakalandı

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek Yusuf Öksüz’ün Milas’ın Ören Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.

Öksüz’ün yerinin tespit edilmesi üzerine araştırma başlatan güvenlik güçleri, uzun süredir aranan Öksüz’ü yerleştiği Milas Ören’deki bir otelde kıskıvrak yakaladı.

MALİ İŞLERİ TAKİP EDİYORDU

Şüpheli Öksüz’ün terör örgütü FETÖ’nün Erzurum’da üst düzey yönetici ve mütevelli heyetinde yer aldığı, terör örgütünün mali işlerini takip ettiği öğrenildi. Öksüz’ün Muğla üzerinden Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yaptığı ve Bylock kullandığı içinde firari olarak arandığı öğrenildi.

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Öksüz, işlemlerin ardından Erzurum’a sevk edilecek.