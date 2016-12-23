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FETÖ'nün finansal yapılanmasına operasyon

İstanbul'da "himmet" adı altında FETÖ'ye finansal destek sağlayan 26 şüphelinin havalimanından para çıkarma görüntüleri kameraya yansıdı.

Ajanslar | 23.12.2016 - 12:58
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Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında çalışan hava trafik kontrolörlerinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları ve yurt dışına para çıkardıkları iddiasıyla tutuklanan 26 şüpheliden bazılarının Atatürk Havalimanındaki para çıkarma görüntüleri ortaya çıktı.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına operasyon

BAVULLARLA PARALARI YURT DIŞINA TAŞIDILAR

Kayıtlarda şüphelilerden Hakan G, Bayram O, Faruk S. ve Mehmet Akif S'nin araçla Atatürk Havalimanına geldikleri, aralarına Ferhan E'nin de katılmasıyla bilet kontuarı önünde beklemeye başladıkları ve bu sırada hava trafik kontrolörleriyle diyalog kurdukları görülüyor.

Ortak hareket eden 4 şüphelinin, hava trafik kontrolörlerinin yardımıyla parayı yurt dışına çıkardıkları değerlendiriliyor.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına operasyon VİDEO

PARALARI BAGAJ KISMINDA SAKLADILAR

Diğer şüpheli Mehmet Akif S'nin ise gümrük kapısının ardından ikinci arama noktasından geçtiği ve yolculara ait valizlerin yürüyen bantlar vasıtasıyla uçakların bagaj kısmına gönderildiği yerde kameralara yansıdı.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına operasyonFETÖ'nün finansal yapılanmasına operasyonFETÖ'nün finansal yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün finansal yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün finansal yapılanmasına operasyon

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