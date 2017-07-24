FETÖ'nün finansörü Kayseri'de yakalandı

M.Y'nin, 1989 yılında öğrenim gördüğü üniversitede dönem birincisiyken FETÖ/PDY örgütüne kazandırıldığı, örgütün evlerinde yetiştirildiği, üniversite öğrenimi bittikten sonra ise Kayseri'deki örgüte ait dershane ve özel eğitim şirketinde görev verildiği ve mali müşavir olarak çalıştığı bildirildi.

ESNAFI DOLANDIRIP 15 TEMMUZ'DAN YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Terör örgütünün bazı mensupları ile birlikte Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği'ni kurduğu, aynı zamanda terör örgütüne ait Kaynak Holding A.Ş. ve bünyesindeki şirketler tarafından yayınlanan ilk, orta, lise yardımcı ders kitapları ve testlerinin bayiliğini yaptığı, terör örgütüne ait şirketler ile bazı esnafı dolandırdığı öne sürülen M.Y.'nin, 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün sonra yurtdışına kaçtığı, 6 Temmuz 2017 günü yurda yeniden döndüğü belirlendi.

KONYA'DA YAKALANDI

KOM ekiplerinin, M.Y.'nin evine yaptığı operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda doküman, terör örgütüne sağlanan finanslara ilişkin çekler, 28 bin 150 dolar, 7 tane 1 ABD doları, terör örgütü elebaşına ait kitaplar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi.