FETÖ'nün firari imamı ilk kez görüntülendi

İstihbarat Daire Başkanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkmadan veya çıktıktan sonra yurt dışına kaçan FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin izini sürmeye devam ediyor.

KAÇIŞLARI ORGANİZE EDİYOR

Türk istihbarat birimleri, Zekeriya Öz, Celal Kara ve Ekrem Dumanlı olmak üzere birçok üst düzey FETÖ yöneticisinin Gürcistan üzerinden diğer ülkelere geçiş yaptıklarını belirledi. FETÖ yöneticilerinin Gürcistan’ı tercih etmelerindeki en önemli nedeni ise “Kasap Yaşar” takma isimli Yaşar Buyacı’nın Gürcistan ve bölge ülkelerdeki yoğun etkinliğinin olması.

İstihbarat birimleri uzun yıllar Batum'da kalan ve buradaki kritik noktalarda görev yapan kişileri rüşvetle bağlayan Kasap Yaşar'ın tüm kaçışları organize ettiğini belirledi.

BATUM'DA YAŞIYOR

Kasap Yaşar takma isimli Yaşar Buyacı’nın Gürcistan’ın Batum şehrinde lüks bir çiftlik evinde kaldığı yönündeki istihbaratlar üzerine soruşturma genişletildi. Türk istihbaratı Batum'da Kasap Yaşar'ın izini buldu. Adım adım takip edilen Buyacı'nın görüntülerine Akşam gazetesi ulaştı.

RÜŞVET DAĞITIYOR

Batum'da her yeri rüşvete bağlayan FETÖ imamı Yaşar Buyacı, rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor.