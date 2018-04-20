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FETÖ'nün Gabon üyeleri tutuklandı

MİT, FETÖ'nün Afrika yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Gabon'da 3 kişiyi yakalamıştı. İstanbul'da hakim karşısına çıkan 3 FETÖ'cü tutuklandı.

AA | 20.04.2018 - 06:19..
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FETÖ'nün Gabon üyeleri tutuklandı

FETÖ'nün Gabon yapılanması içinde yer alan 3 kişinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen MİT, 10 Nisan'da söz konusu kişileri yakaladı. FETÖ mensubu kişiler, ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

FETÖ'nün Gabon üyeleri tutuklandı

SABAHA KADAR SORGULANDILAR

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

FETÖ'nün Gabon üyeleri tutuklandı

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın hakimlik sorgusu sabaha karşı sona erdi.

FETÖ'nün Gabon üyeleri tutuklandı

Nöbetçi hakimlik, şüpheliler Özpınar, Akbaş ve Demirönal'ın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

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