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FETÖ'nün 'gaybubet evi'nde iki kişi yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 FETÖ'cü Manisa'da yakalandı.

AA | 30.11.2017 - 23:15..
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Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün "gaybubet evi" diye nitelendirdiği ikamette, aranan 2 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'gaybubet evi'nde iki kişi yakalandı

'GAYBUBET EVİ'NE BASKIN

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda, örgüt tarafından "gaybubet evi" olarak nitelendirilen bir adres tespit edildi.

Bu adrese düzenlenen operasyonda, daha önceki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve firari oldukları belirlenen F.Ö. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Zanlılar, Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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