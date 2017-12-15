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FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 45 gözaltı

Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı olan 21 şüpheli ile örgütün güncel yapılanmasında aktif yer alan 24 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 15.12.2017 - 13:06..
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde, "gaybubet evlerine" yönelik operasyon düzenlendi.

Önceden tespit edilen 55 adrese, 220 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i hakkında yakalama kararı olduğu, 24'ünün ise örgütün güncel yapılanmasında aktif yer aldığı tespit edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, evlerde yapılan aramalarda 18 bin 210 lira, 600 ABD doları,12 çeyrek altın, 2 yarım altın, 11 sahte kimlik, 4 pasaport ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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