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FETÖ'nün gizli bölmesinden yüklü miktarda para çıktı

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerini sürdürdüğü ve "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücrede yüklü miktarda para bulundu.

AA | 24.09.2018 - 14:05..
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Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda örgütün sözde "milli eğitim imamı"nın kaldığı hücre evindeki gizli bölmede 86 bin 200 lira, 12 bin 620 avro ve 21 bin 160 dolar bulundu.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYORLARDI

FETÖ soruşturmaları kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan, örgüt üyelerinin örgütsel faaliyetlerini yürütmek ve gizlenmek amacıyla kullandıkları hücre evlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Operasyonlarda "mahrem imamlar", "sorumlu ablalar", KHK ile meslekten ihraç edilen askerler için gaybubet evlerini bulup temin eden kişiler ile aranan birçok örgüt mensubunun bu evlerde kaldığı ve büyük bir gizlilik içinde örgütsel faaliyet sürdürdükleri bilgisine ulaşıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince deşifre edilen örgüt evlerine yönelik operasyonlarda, örgütün kentteki öğretmenlerden sorumlu sözde "milli eğitim imamı" İ.D'nin kaldığı hücre evinde yapılan aramada mutfaktaki ankastre fırın ile duvar arasında gizli bölme bulunduğu tespit edildi.

GİZLİ BÖLMEDEN YÜKLÜ PARALAR ÇIKTI

Ankastre fırını yerinden çıkarıp gizli bölmeyi açan ekipler, örgüte ait 86 bin 200 lira ile 12 bin 620 avro ve 21 bin 160 dolar ele geçirdi. Evde bulunan çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara da el konuldu. Ayrıca, İ.D'nin üst aramasında A.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

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