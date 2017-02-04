taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,6954
EURO
3,9849
ALTIN
145,00
PETR
56,7500

FETÖ'nün Gürcistan'daki okulunun lisansı iptal edildi

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansını iptal etti.

04.02.2017 - 19:56
  1. Haberler
  2. Dünya

23125234

Okulda yapılan incelemeler sırasında, öğrenci kayıt sistemi gibi bazı konularda ciddi eksikliklerin ortaya çıkması nedeniyle, okulun lisansının iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, okulun lisansının iptal edilmesine ilişkin resmi kararının 10 çalışma günü içinde yayınlanacağını belirtti.

EĞİTİM SÜRECİ DURDURULACAK

Gürcistan kanunlarına göre, lisansı iptal edilen okulda, kararın verildiği günden itibaren eğitim prosedürleri durduruluyor.

Bakanlığın kararıyla söz konusu okuldaki öğrenciler çeşitli eğitim kurumlarına nakledilecek.

OKULLARIN SAYISI 7'DEN 5'E DÜŞTÜ

Gürcistan'da kamuoyununda FETÖ ile bağlantılı 7 okul olduğu biliniyor. Bu okullardan başkent Tiflis'teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulunun, 2016-2017 öğretim yılı başında süresi biten lisansı Gürcistan Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi'nin kararıyla yenilenmemişti. Bakanlığın son kararı ile bu ülkedeki FETÖ bağlantılı okul sayısı 5'e düşmüş oldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahsun Kırmızıgül'ün filmi gişede çakıldı

Mahsun Kırmızıgül'ün filmi gişede çakıldı

557
Donald Trump tatilde

Donald Trump tatilde

32
Yunan basınında Kardak krizi

Yunan basınında Kardak krizi

191
Matrix hareketiyle tekmeden kurtulan dövüşçü - İZLE

Matrix hareketiyle tekmeden kurtulan dövüşçü - İZLE

9
CHP'li vekilden 181 bin liralık fatura savunması

CHP'li vekilden 181 bin liralık fatura savunması

219
Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

622
Burcu Esmersoy: Çocuk istedi ayrıldık

Burcu Esmersoy: Çocuk istedi ayrıldık

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM