FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

Teröristleri Türkiye'ye vermeyen Belçika, İspanya'nın istediği Katalonya eski lideri Carles Puigdemont için henüz kararını vermedi.

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Polisten üniversitelerin çevrelerinde güvenlik uygulaması

Ülke genelindeki üniversitelerin çevrelerinde yapılan uygulamada, 107 bin 771 kişi ve 2 bin 591 umuma açık yer kontrol edildi.