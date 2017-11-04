FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün aranan kişilerini saklamakta kullanılan 'Gaybubet evleri' olarak adlandırılan güvenli evine operasyon düzenleyerek 'Sami' kod adlı B.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
TBMM'Yİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS
TEM ekipleri, B.K.'nın hakkında, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme' suçlarından aranması olduğunu belirledi. Gözaltına alınan B.K., Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
ALTINDAKİ İSİM DE YAKALANMIŞTI
Öte yandan önceki gün Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri de örgüt içinde B.K.'nın altında bulunan 'Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Sözleşmeli Subaylar İmamı' olduğu iddia edilen Gürdal T.'yi gözaltına almıştı.