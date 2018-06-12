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FETÖ'nün hijyen evlerine operasyon: 12 kişi adliyede

Adana'da, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu 'hijyen/ışık evleri'ne düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, 12 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA | 12.06.2018 - 10:04..
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Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu 'hijyen/ışık evleri'ne 2 Haziran günü operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün hijyen evlerine operasyon: 12 kişi adliyede

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden biri tarafından tutulan 7 eve yapılan operasyonda, yeniden yapılanma için örgüte üye kazandırma çalışmalarında bulunduğu belirtilen, çoğu öğrenci 25 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında bulunan örgüt yöneticilerinin, 'yeniden toparlanma' adı altında üniversiteye gidecek ya da üniversitelerde eğitim gören gençlerin barınması için imkan sağladığı belirlendi.

DURUMU İYİ OLMAYAN ÖĞRENCİLER EVLERE ALINIYOR

Durumunun iyi olmadığı belirlenerek, evlere alınan üniversite öğrencilerinin, yine örgüte kazandırılması amacıyla eve alınan diğer öğrencilere ders vermesi için çalışmalar yaptırıldığı saptandı.

Bazı evlerin darbe girişimi öncesi kiralandığı; ancak bu tarihten sonra etkin olarak kullanıldığı belirtildi.

FETÖ'nün hijyen evlerine operasyon: 12 kişi adliyede

Darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle kendilerini gizleme yoluna giden örgüt üyelerinin, üniversite dönemlerinde sayının artması üzerine yeni evler tuttukları tespit edildi.

Öğrencilerin genelde tıp, edebiyat, makine mühendisliği bölümlerinden olduğu, şüphelilerden bazılarının yakınlarının 'örgüt üyeliği'nden tutuklu bulunduğu kaydedildi.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü, sorgularının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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