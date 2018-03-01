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FETÖ'nün hücre evi sorumlusu kadın yakalandı

Bursa’da, FETÖ'den aranan kişileri kiraladığı "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yerleştiren, onlara elden para dağıtan kadın ile eşi yakalandı.

AA | 01.03.2018 - 11:33..
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt tarafından görevlendirilen Meryem G'nin, Bursa ve il dışında FETÖ'den aranan kişileri başkalarının adına kiraladığı evlere yerleştirdiğini tespit etti.

PARA KURYESİ

Şüphelinin halen aktif olarak faaliyet gösteren örgüt mensuplarından toplanan paraları hücre evlerinde kalan kişilere elden teslim ettiği, onlar adına alışveriş yaptığı da belirlendi.

EŞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Yakalanmamak için sürekli ev değiştiren şüphelinin, hücre evlerine giderken kameralara takılmamak için yüzünü gizlemeye çalışarak, takip edilmemek için çeşitli yöntemler kullandığını tespit eden ekipler, Meryem G. ile eşi Ömer G.'yi kiraladığı evde gözaltına aldı.

FETÖ'nün hücre evi sorumlusu kadın yakalandı

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öğrenilen Meyrem G. ile memurluktan ihraç edilen eşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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