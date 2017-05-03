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FETÖ'nün iş dünyasına yönelik iddianamesi tamamlandı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 89 şüpheliye ilişkin iddianame hazırlandı.

03.05.2017 - 16:54
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın firari şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, ayrıca 31'i tutuklu 86 şüpheli bulunuyor.

86 ŞÜPHELİ İDDİANAMEDE

İddianamede, firari şüpheliler FETÖ elebaşı Gülen, TUSKON Başkanı Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Günay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıl hapis ve "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" suçlarından da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İSTENİLEN CEZALAR

Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'ye "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu diğer 80 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İDDİANAMEDE YER ALAN RAPORLAR

İddianamede, şüphelilerle ilgili sunulan deliller olarak da MASAK raporları, şüpheli ifadeleri, sorgu tutanakları ile "Boran", "Demir" ve "Berat" kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu sandık kayıt ve hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, tanık Yüksel Yılmaz'ın beyanları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, "ByLock" raporları, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, il dernekler müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri yer alıyor.

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