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FETÖ'nün istihbaratçı emniyet müdürü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün üst düzey yöneticilerinden eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü Mehmet Fecri Yıldız, Erzincan'da tutuklandı.

AA | 31.10.2018 - 22:16..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince geçen hafta bu kentin Büyükçekmece ilçesinde gözaltına altına alınan Mehmet Fecri Yıldız, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde diğer sanıklar ile yargılandığı "Erzincan'daki Ergenekon Davası" kapsamında hakkında yakalama kararı bulunması sebebiyle Erzincan Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

FETÖ'nün istihbaratçı emniyet müdürü tutuklandı

HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

Polislerce Erzincan Adliyesi'ne getirilen Yıldız, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eski EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü ve FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olan Mehmet Fecri Yıldız, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde polisin, "gaybubet evi" olarak adlandırılan bir hücre evine yaptığı operasyonda yakalanmıştı.

Aynı operasyonda, hakkında Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkartılan örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri TSK personel sorumlusu Erkan İnce ve ByLock kullanıcısı TUSKON üyesi Selim Bulut da gözaltına alınmıştı.

Söz konusu adresteki aramada, 1 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 harddisk, 2 taşınabilir internet modemi ve 1 USB bellek ele geçirilmişti.

FETÖ'nün istihbaratçı emniyet müdürü tutuklandı

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