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FETÖ'nün itiraflarda ortaya çıkan BOL sistemi

FETÖ'nün askeri ve polislik sınavlarına soru çalarak öğrenci yerleştirmesi bir yana BOL adı verilen ayrı bir sistemle öğrenci yetiştirdiği tespit edildi.

AA | 21.07.2018 - 17:11..
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Yöneticilerine BOL adı verilen FETÖ'nün örgüt evlerinde kalan başarılı öğrencileri askeri ve polis sınavalarına nasıl hazırladığı öğrenildi.

ZEKİ ÖĞRENCİLERİN BEYİNLERİNİ YIKADILAR

Başarılı ve zeki olan öğrencilerle özel görüştürme gerçekleştirerek beyin yıkaması yapan örgütün BOL üyeleri bu görüşmelerden kimsenin haberi olmayacağını öğrencilere aşılamış. Bu görüşmelerde, örgüt ideolojisi hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldı.

ÖRGÜT ABİLERİNİN DE HABERİ OLMUYOR

Öğrencilerden görüşmelerle ilgili kimseyle bilgi paylaşmamasını isteyen örgüt yöneticileri, askeri okullar başta olmak üzere çeşitli sınavlara girmesi konusunda öğrencilere yönlendirmelerde bulundu. Askeri ve polis sınavlarına özel olarak hazırlanan öğrencilerin BOL'ların bildiği nihai hedef ve amaçlardan grup abisi ve sınava hazırlanan öğrencilerin haberi olmadı.

EVLERDE ÖĞRENCİLER DENEMEYE ALINDI

Öğrenciler, haftanın 4 günü yatılı kaldıkları evlerde ders kamplarına alındı. Sınavlara bir ay kala ise öğrenciler yine bu evlerde gerçekleştirilen deneme sınavlarına katıldı. Sınavdan sonra deneme sınavları sonrasında kitapçıkların öğrencilerde kalmasına izin verilmedi. Sınav sonrasında örgüt üyeleri öğrencilere kitapçılardaki soruların benzerinin çıktığını söyledi.

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