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FETÖ'nün izdivaç ablasına 7 yıl 11 ay hapis

FETÖ içerisinde izdivaç ablalığı yaptığı ve ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Özge Elif Hendekçi, 7 yıl 11 ay hapis cezası aldı.

AA | 20.07.2018 - 14:27..
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FETÖ içinde "izdivaç ablalığı" yaptığı ve ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılan avukat Özge Elif Hendekçi ile ilgili görülen İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme heyeti dosyayı karara bağladı.

Kararda, sanık Hendekçi'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a giriş sayısı, programı kullanma sıklığı ve yazışma içeriklerinde örgütsel yazışma içeriklerinin bulunduğu belirtilerek, sanığın 2015'te İstanbul'da avukatların kaldığı evin sorumlusu olduğuna dair tanık beyanlarının olduğuna vurgu yapıldı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Üniversiteden yeni mezun olan avukat adayları ile kariyer toplantıları yapmasını ve örgüte bağlılık derecesini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Hendekçi'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "izdivaç ablası" olduğu belirtilen ve ByLock kullandığı tespit edilen avukat Elif Özge Hendekçi'nin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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