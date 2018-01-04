FETÖ'nün Jandarma soruşturmasında 4 kişi itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖ'nün Jandarmadaki yapılanmasına yönelik 22 Aralık 2017'de yaptığı operasyonda gözaltına alınan 16 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık tarafından sorgulandı. Sorguları sırasında Düzce İl Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir, Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ferhat Karabulut, Tabip Albay Gürkan Mert ve Emekli Yarbay Yaşar Kalkan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ve itirafçı oldukları belirtildi.

11 KİŞİ TUTUKLAMA İSTEMİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılık sorguları tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen çoğu albay ve yarbay rütbeli 11 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, itirafçı olan 4 kişi ile hakkında kesin delil bulunamayan Albay Ferhat Zeybek ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan, alınan ifadeler doğrultusunda mahrem imam olduğu tespit edilen 2 sivilin daha gözaltın alındığı öğrenildi.