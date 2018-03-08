FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin "kadın yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin FETÖ'nün Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalca, Silivri, Avcılar ve Küçükçekmece'deki kadın yapılanmasından sorumlu kişiler oldukları belirtildi.
33 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınanlar arasında Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile Beylikdüzü 'Bayan imamı' Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu öğrenildi.
ELEKTRONİK KELEPÇELİ OLUNCA GÖZALTINA ALINMADI
Soruşturma kapsamında FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de Sakarya'da yakalandığı ancak Tetik'in başka bir soruşturma kapsamında elektronik kelepçeli olarak adli kontrol altında olduğu anlaşılınca gözaltına alınmadığı belirtildi.