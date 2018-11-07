taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.33875
Euro
6.1405
Altın
1233.58
Borsa
95848.17
Gram Altın
211.9

FETÖ'nün kadınlardan sorumlu ilçe imamı için 15 yıl hapis

Adana’da FETÖ/PDY'nin sözde "Kozan kadın ilçe imamı" olduğu iddia edilen şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

AA | 07.11.2018 - 14:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber

FETÖ'nün kadınlardan sorumlu ilçe imamı için 15 yıl hapis

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, tutuklu E.A. için "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

ALT KADEME YAPILANMAYI YÖNETİYORDU

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüphelinin örgüt içerisinde "Diyarbakır ve Ardahan il ablalığı", 2014 yılı sonundan itibaren ise "Kozan ilçesi kadın imamı" olarak görev yaptığı, örgütün alt kademe yapılanmasını yönettiği, hiyerarşi içerisinde kendisine bağlı örgüt üyelerine de talimat verdiği aktarıldı.

TALİMAT SONRASI BANK ASYA HESABINDA HAREKETLİLİK

Şüphelinin haklarında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan soruşturma bulunan çok sayıda kişiyle telefon irtibatının olduğu ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verilen talimat sonrası Bank Asya’da hesap hareketliliğinin bulunduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tüm hususlar bütün olarak değerlendirildiğinde şüpheli E.A'nın örgütle iltisak ve irtibatı nedeniyle kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunması, Adana'da otelde yapılan ve 'kamp' adı verilen örgütsel toplantılarda diğer FETÖ/PDY'ye yönelik haklarında işlem yapılan şahıslarla birlikte yer alması, örgütün Adana Kozan yapılanması içerisinde 'yönetici' konumunda olduğu ve üzerine atılı silahlı terör örgütü yöneticiliği suçunu işlediği anlaşılmaktadır. Şüphelinin 'silahlı terör örgütü yönetme' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak en üst hadden cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

E.A, bazı tanık ifadelerine de yer verilen iddianamedeki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Donald Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama

Donald Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama

50
ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

59
Meclis'te CHP-HDP-Saadet ittifakı

Meclis'te CHP-HDP-Saadet ittifakı

206
Terim'den Ali Koç'a: Bana centilmenlikten bahsediyor

Terim'den Ali Koç'a: Bana centilmenlikten bahsediyor

269
Ahmet Kural ile Sıla kavgasının nedeni yine Okan Yantır

Ahmet Kural ile Sıla kavgasının nedeni yine Okan Yantır

107
Emina Jahovic: Boşanma nedeni ihanet değil

Emina Jahovic: Boşanma nedeni ihanet değil

111
Suriye'de Türkiye'ye karşı terörist ittifakı

Suriye'de Türkiye'ye karşı terörist ittifakı

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM