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FETÖ'nün kapatılan hastanesinde gizli düzenek bulundu

Şifa Üniversitesi Hastanesinin ek hizmet binasında, gizli kamera olduğu değerlendirilen düzenek bulundu.

27.05.2017 - 15:32
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Basmane semtindeki binada süren tadilat sırasında bir odada prize monte edilmiş düzenek gören çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Binaya giren İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gizli kamera olduğu değerlendirilen düzeneğe el koydu.

FETÖ'nün kapatılan hastanesinde gizli düzenek bulundu

16 AYRI NOKTADA BENZER KABLOLAR ÇEKİLMİŞ

Yapılan araştırmada, binanın 16 ayrı noktasına da benzer kabloların çekili olduğu belirlendi. El koyulan gizli kamera benzeri düzenek ile binanın değişik noktalarındaki kabloların çalışma sisteminin tespit edilmesi için incelemenin sürdüğü bildirildi.

FETÖ'nün kapatılan hastanesinde gizli düzenek bulundu

Öte yandan, gizli kamera benzeri düzeneğin bulunduğu 2. kattaki odayı hemşirelerin dinlenme odası olarak kullandıkları ileri sürüldü.

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