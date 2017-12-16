FETÖ’nün kapatılan yurdunda yangın çıktı

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın vefatıyla ilgili detaylara saatler ilerledikçe ulaşılıyor.

Yavuz Yılmaz'ın vefatıyla ilgili detaylar

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Yavuz Yılmaz'ın ölümünde soru işaretleri

Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz silahla vurulmuş halde bulundu. Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle ilgili intihar şüphesi var, inceleme devam ediyor.