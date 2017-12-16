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FETÖ’nün kapatılan yurdunda yangın çıktı

Muğla Fethiye'de FETÖ'ye bağlı olduğu için kapatılan öğrenci yurdunda yangın çıktı.

İHA | 16.12.2017 - 19:13..
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Muğla Fethiye Babataşı Mahallesi’nde Milli Eğitim Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan yurdun deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DEPO KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye grup amirliği ekipleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

İçinde sıra ve masa bulunan depodaki yangın binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri soruşturma başlatıldı.
FETÖ’nün kapatılan yurdunda yangın çıktı

FETÖ’nün kapatılan yurdunda yangın çıktı

FETÖ’nün kapatılan yurdunda yangın çıktı

FETÖ’nün kapatılan yurdunda yangın çıktı

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