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FETO'nun kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan kardeşi Kutbettin Gülen, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 01.10.2018 - 19:25..
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FETO'nun kardeşine 10 yıl hapis

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kutbettin Gülen, tutuklu bulunduğu Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Salonda sanığın avukatı da hazır bulundu.

Tanık M.P, kapatılan Çağlayan Matbaasında çalıştığı dönemde, yöneticiler tarafından, örgüte ait gazete ve dergilere abone olmayan çalışanların yerlerinin değiştirildiğini, Kutbettin Gülen'in de kendisini odasına çağırarak aynı baskıyı kurduğunu ileri sürdü.

FETO'nun kardeşine 10 yıl hapis

Duruşma savcısı, kapatılan Bank Asya'ya Fetullah Gülen'in talimatıyla para yatırdığı iddia edilen sanıkla ilgili, önceki celsede tanık olarak ifade veren Nurettin Veren'in kolluktaki beyanının daha kapsamlı olduğunu ve buna itibar edilmesi gerektiğini vurgulayarak, yargılama aşamasında elde edilen deliller de dikkate alınarak Kutbettin Gülen'in "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı Kutbettin Gülen'in bu cezasını Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince yarı oranında artışla 10 yıl 6 aya yükselterek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DAVA SÜRECİ

İzmir'de 2 Ekim 2016'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmada örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kutbettin Gülen'in, FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Kaynak Holdinge bağlı İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Çağlayan Matbaasında çalıştığı belirlenmişti.

FETO'nun kardeşi Kutbettin hakim karşısında haberi
FETO'nun kardeşine 10 yıl hapis

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