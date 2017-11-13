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FETÖ'nün Kolombiya sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün Kolombiya sorumluğu olduğu belirtilen Yunus Y., göçmen grup arasında Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alındı.

13.11.2017 - 11:52
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FETÖ'nün Kolombiya sorumlusu yakalandı

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' birliği, Meriç Nehri kıyısında, askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişiyi yakaladı.

FETÖ'CÜ GÖÇMENLERİN ARASINDAN ÇIKTI

Yanlarında su geçirmez kıyafetler ve şişme botlarla birlikte yakalanan kaçaklarla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yapıldı. Soruşturmada, göçmenler arasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan Yunus. Y.'nin, FETÖ/PDY'nin Kolombiya sorumluğu olduğu belirlendi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Yunus Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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