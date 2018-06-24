FETO'nun köyünde İnce birinci çıktı

FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in 27 Nisan 1941'de doğduğu, Erzurum'a 25 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesine bağlı Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde seçmenler, Şehit Burak Karakoç İlkokulu'nda sandık başına gitti.

İNCE YÜZDE 66

192 seçmenden 176'sı oy kullandı. 1072 No'lu sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye 66, Recep Tayyip Erdoğan'a 60, Meral Akşener'e 35, Temel Karamollaoğlu'na 6 oy çıktı. 8 kişi, cumhurbaşkanı için oy kullanmazken, 1 kişinin oyu ise geçersiz sayıldı.

Şehit Burak Karakoç Mahallesi'ndeki seçmenler, milletvekili genel seçiminde ise en yüksek oyu 55 ile İYİ Parti'ye verdi. Seçmenlerden 43'ü AK Parti, 26'sı CHP, 20'si MHP, 14'ü SP, 5'i HDP, 1'i HÜDA PAR'dan yana oyunu kullandı. 'Cumhur ittifakı'na 5, 'millet ittifakı'na 2 oy kullanan seçmenlerden 4'ü ise milletvekili seçmen kağını boş bıraktı. Milletvekili seçiminde 1 kişinin oyu ise geçersiz olarak sayıldı.





