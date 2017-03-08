FETÖ'nün kurum kodları iddianameye girdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında hazırlanan çatı iddianamesinde, örgütün devlet kurumlarına kod, hassas konumdaki güvenlik yapılarına ise müstear adlar verdiği belirtildi.

POLİS YERİNE PELİN, MİT YERİNE KÜBRA..

Terör örgütünün, "Polis" yerine "Pelin", "MİT" ve "Jandarma" yerine "Kübra" ve "Belediye" gibi kod isimleri kullandığı bildirildi.

ÇALINAN SORULAR..

İddianamede, askeri okullara ve polis akademisine alınacak kişilere, özel olarak seçilen ve kod isim kullanan "abi" ve "ablaların", "ışık evleri"ne gelen öğrencilere, sınav sorularının cevaplarını sınavdan birkaç gün önce "fetih okutma" diyerek ezberlettiği vurgulandı.

KIZLARA EVLİLİK YASAK

Örgüt mensuplarının, abi veya ablanın önereceği ya da onayladığı kişiler arasından evlilik yapması gerekirken, özellikle erkeklerin FETÖ mensubu olmayan kızlarla evlilik yapması da engellenmiş.

ÖZEL KODLAR

Örgütün, dershanelerde ya da okullarda eğitim gören kızlar arasından, hassas görevlerde çalışanlarla evlendirilmek üzere kadınlar seçildiği ve bunlar için "özel kodlar" verildiği bilgisi de iddianamede yer aldı.