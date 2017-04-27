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FETÖ'nün lobi şirketinden aylık 20 bin dolarlık imza

Washington Strategy Group Inc, Trump yönetimine yakın olduğu iddia edilen Gotham Hükümet İlişkileri ve İletişim lobi şirketiyle anlaştı.

27.04.2017 - 03:07
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Amerikan Politico adlı haber portalına göre FETÖ'nün Washington'daki yeni lobi şirketi, Trump yönetimine yakın olduğu ileri sürülen lobi şirketiyle anlaşma yaptı.

Habere göre FETÖ'nün lobi şirketi, "Gotham Hükümet İlişkileri ve İletişim" ile başlangıçta 50 bin dolar vekalet ücreti ve aylık 20 bin dolar karşılığında sözleşme imzaladı.

FETÖ'nün lobi şirketinden aylık 20 bin dolarlık imza

Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmasından hemen sonra Washington'a yeni ofis açan Gotham Hükümet İlişkileri ve İletişimin başkentteki ilk yabancı müşterisi Washington Strategy Group Inc. oldu. Habere göre FETÖ ile Gotham arasındaki anlaşma, "Suudi Arabistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tutulduğu iddia edilen bazı siyasi mahkumların serbest bırakılması" amacını kapsıyor.

Haberde, Gotham'ın ortaklarından Brad Gerstman'ın, "FETÖ'nün kendilerini tutmasının asıl sebebinin, bu vesilesiyle Trump yönetimine yakınlaşma çabası içinde olması" şeklindeki değerlendirmesine de yer verildi.

LOBİCİLERİN TAMAMI TAA ÜYESİ

ABD Kongresindeki ilişkilerini sürdürmek isteyen FETÖ'nün, eylül ayında Washington Strategy Group Inc. adıyla yeni bir lobi şirketi kurduğu ortaya çıkmıştı.

AA'nın ulaştığı ABD Kongresinin resmi kayıtlarında, adresi Washington'da gözüken FETÖ lobi şirketinin 1 Eylül 2016'da faaliyetlerine başladığı ve yetkilisinin de, Türk-Amerikan Ortabatı Federasyonu (TAFM) Başkanı Süleyman Turhanoğulları olduğu bilgisi yer almıştı.

Aynı kayıtlarda Turhanoğulları'nın yanı sıra Batı Amerikan-Türk Konseyi (WATC) Başkanı Özkur Yıldız, Amerikalılar ve Avrasyalılar Turkuaz Konseyi (TCAE) Başkanı Bilal Ekşili ve Güneydoğu Türk-Amerikan Federasyonu (TAFS) Başkanı Cemil Teber'in de ismi şirketin "lobicileri" olarak sıralanmıştı.

Belgede adı geçen isimlerin yönettiği kurumların hepsinin, FETÖ'nün ABD'deki vakıf ve derneklerini aynı çatı altında toplayan Türki Amerikan Birliği (TAA) üyesi olması dikkati çekmişti.

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