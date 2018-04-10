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FETÖ'nün mahrem imamı ve eşi hücre evinde yakalandı

FETÖ'nün Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen "mahrem imam" ile "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen eşi, Ankara'daki hücre evinde yakalandı.

AA | 10.04.2018 - 11:22..
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce yakalanan muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ'nün asker yapılanmasında yer aldığı tespit edilen mahrem imam M.E.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

HÜCRE EVİNE BASKIN YAPILDI

FETÖ'nün kapatılan okullarında da görev aldığı tespit edilen M.E.E.'nin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evinde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. M.E.E. ve eşi A.E., hücre evinde gözaltına alındı. Zanlı ve eşi sorgulanmak üzere Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

FETÖ'nün mahrem imamı ve eşi hücre evinde yakalandı

M.E.E.'nin, FETÖ'nün Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 5 mahrem imamdan sorumlu imam olduğu belirtildi.

Örgütte "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen A.E.'nin de hakkındaki yakalanma kararına rağmen "FETÖ'nün çocuk yapın talimatı" doğrultusunda hareket ederek hamile kaldığı ileri sürüldü.

FETÖ'nün mahrem imamı ve eşi hücre evinde yakalandı

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