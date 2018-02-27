FETÖ’nün mahrem imamına 8 yıl 9 ay hapis cezası

Kayseri’de, 10 Mayıs 2017’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün sözde mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 81 il ve ilçelerinde yapılan operasyonda mahrem imamları olduğu gerekçesiyle 46 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 46 kişiden 26’sı tutuklanırken, 20 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Kayseri’de tutuklanan 26 sanıktan olan S.S. hakkında yargılandığı mahkemece karar çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık S.S. ile avukatı hazır bulundu.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

İddianamede ‘Serhat’ kod adı ile örgütün polis memurlarından sorumlu olduğu ve gizli iletişim ağı ByLock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık S.S. üzerine atılı suçlamaları reddederek, suçsuz yere 15 aydır tutuklu olduğunu belirtip, tahliyesini ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.S.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"SÜREKLİ DİNİ MESAJLAR GELİYORDU"

Öte yandan, aynı mahkemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka dosyada tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan sanık avukat A.O.T. örgütün gizli iletişim ağı ByLock programını 5 ay kullandığını ve sürekli dini mesajlar geldiğini söyledi.

3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

KHK ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER) üyesi olan ve 1 yıl kadar oturmalara katıldığını söyleyen A.O.T. yargılandığı mahkemece ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.