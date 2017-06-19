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FETÖ'nün medya yapılanması davası ertelendi

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Emre Uslu gibi isimlerin yargılanacağı dava SEGBİS arızasına takıldı.

19.06.2017 - 12:42
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FETÖ'nün medya yapılanması davası ertelendi

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan,  Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşangül, ve Yakup Şimşek getirildi. Tutuklu sanık Ahmet Altan'ın duruşmaya SEGBİS ile katılacağı öğrenildi.

FİRARİ SANIKLAR

Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman ile firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç, ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmaya, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç'in de bulunduğu bir çok ülkenin konsolosluk temsilcileri ile CHP Milletvekili Dursun Çiçek de izleyici olarak katıldı.

14:00'e ERTELENDİ

Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ve yoklama işlemleri ile başladı. Bu sırada Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, ses sisteminde teknik bir arıza olduğunu bu nedenle duruşmaya 14.00'e kadar ara verdiğini söyledi.

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