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FETÖ'nün medya yapılanması hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 13 şüpheliye 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

06.06.2017 - 19:16
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FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede şüpheliler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Şüpheli Ali Akkuş haricinde diğer tüm şüphelilerin FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra bu soruşturma kapsamında tutuklandığı anımsatılan iddianamede, FETÖ'nün yapılanması ve eylemleri anlatılıyor.

FUATAVNİ DE İDDİANAMEDE YER ALDI

Başsavcılık hazırlanan iddianameyi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın da yer aldığı 29 sanığın yargılandığı dava ile birleştirme talebiyle İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

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