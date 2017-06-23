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FETÖ'nün medya yapılanmasında ara karar

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın 'darbe' davasında savcı tüm sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.

23.06.2017 - 17:04
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FETÖ'nün medya yapılanmasında ara karar

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan beşinci duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve  Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek getirildi. Tutuklu sanık Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Şükrü Tuğrul Özşangül duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman duruşmada hazır bulundu. Firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç ise duruşmaya gelmedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatları yaptığı savunma sonunda müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler. Sanıkların  tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün medya yapılanmasında ara karar


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