FETÖ'nün medya yapılanması davasında 6 sanığa müebbet

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme davaya ilişkin kararını açıkladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDILAR

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek’in üzerlerine atılı suçun sabit olması nedeniyle "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliği, ağırlığı, sanıkların yargılama sırasındaki tutum ve davranışları, cezalarının indirilmesinde hafifletici neden olmaması nedeniyle verilen hapis cezasında indirim uygulanmamasına hükmetti.

TİBET MURAD SANLIMAN'A BERAAT KARARI

Sanıkların, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "terör örgütü üyesi olma" suçlarının verilen cezanın içinde erimesi nedeniyle bu suçlardan karar verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçundan dava açılmışsa da suçu işlediği sabit olmadığından beraatine hükmetti.

Mahkeme, Mehmet Altan'da ele geçirilen 6 adet 1 doların saklanmasına karar vererek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Üye hakim ise Mehmet Altan'ın tutukluluk kararına muhalefet şerhi koydu.