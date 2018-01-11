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FETÖ'nün Muğla asker imamı tutuklandı

FETÖ terör örgütünün Muğla asker imamı Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 11.01.2018 - 17:32..
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı çıkarılan örgütün Muğla asker imamı Ö.K. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Denizli ilinde yakalanmıştı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusu tamamlanan FETÖ terör örgütünün Muğla asker imamı Ö.K. sorgusunun ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.K. cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün Muğla asker imamı tutuklandı

EVİNDE FETO'NUN CD'LERİ BULUNDU

Ö.K.’nin evinde yapılan aramada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e ait çok sayıda CD ele geçirildi.

FETÖ’nün Muğla imamı olduğu açıklanan Ö.K.’nin Pilot kardeşi İ.K.’nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında halen tutuklu olduğu öğrenildi.

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