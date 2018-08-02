FETÖ'nün muhasebecisine 9 yıl hapis cezası

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bayram Şenkul ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan iddia makamı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaa doğrultusunda, Şenkul'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebini yineledi.

Esasa ilişkin savunma yapan Şenkul, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

9 SENE HAPİS CEZASI

Örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya FETÖ elebaşının talimatı doğrultusunda para yatırdığı suçlamasını da kabul etmeyen Şenkul, bankadaki hesabının 2004'ten itibaren aktif olarak kullandığını ancak talimatla para yatırmadığını savundu.

Şenkul, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının beyanlarının alınmasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mevcut deliller ışığında sanık hakkındaki FETÖ üyeliği suçlamasını kabul eden mahkeme, "Sincan büyük bölge muhasebecisi" olduğu belirtilen Bayram Şenkul'u 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.