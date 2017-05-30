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FETÖ'nün Myanmar imamı gözaltında

FETÖ'nün "Myanmar imamı" olduğu tespit edilen Muhammet Furkan Sökmen, Hatay'a getirildi.

30.05.2017 - 13:48
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Myanmar'dan sınır dışı edildikten sonra THY'ye ait uçakla Atatürk Havalimanı'na getirilen Muhammet Furkan Sökmen'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki ilk ifadesi tamamlandı.

HATAY'A GÖNDERİLDİ

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'dan alınarak Hatay'a getirilen Sökmen'in emniyetteki sorgusunun sürdüğü, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan Sökmen hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen yıl yakalama kararı çıkartıldığı kaydedildi.

FETÖ'nün Myanmar imamı gözaltında

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