FETÖ'nün Myanmar imamı gözaltında

1 Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması CHP Lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında partililere hitap ediyor.

2 Gizem Karaca ameliyat masasına yattı Eylül'de Bodrum'da işletmeci nişanlısı Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturacak olan Gizem Karaca'ya nazar değdi.

3 En iyi Bafra pidesi nerede yenir Samsun'un Bafra ilçesinden tadı tüm Türkiye'ye yayılan Bafra pidesini yemek için İstanbul'un Anadolu yakasında birçok seçenek var.

4 Manisa'da deprem çadırlarının sayısı 180'e yükseldi Manisa'da geçen cumartesi meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden sonra kurulan çadır sayısı 180'e ulaştı.

5 İzmir'de kaos Yetersiz altyapı nedeniyle su baskınları oldu. Arabalar sürüklendi, insanlar sel sularında yürümek zorunda kaldı.

6 İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da İngiltere takımlarından Tottenham Hotspur'un patronu ve ülkenin 5'inci zengini olarak bilinen Joe Lewis, kızı ve torunlarıyla Bodrum'a geldi