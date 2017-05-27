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FETÖ'nün Myanmar imamı Türkiye'ye getirildi

FETÖ/PDY'nin "Myanmar imamı" Muhammet Furkan Sökmen, Myanmar'dan sınır dışı edildi.

27.05.2017 - 18:22
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Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı, FETÖ/PDY'nin "Myanmar imamı" olduğu belirlenen ve aynı zamanda örgüte bağlı "Horizon International Schools"un yöneticisi ve "Mediterranean International Education Services Co. Ltd." isimli şirketin ortağı olduğu tespit edilen Sökmen'in pasaportunun iptal edildiğini Myanmarlı yetkililere iletti.

UÇAĞI DÜŞÜRÜCEM DİYE TEHDİT ETTİ

THY'ye ait uçakla Türkiye'ye getirilebilmesi için 24 Mayıs'ta Myanmar'dan sınır dışı edilen Muhammet Furkan Sökmen, uçakla önce Bangkok'a getirildi. Burada Türkiye'den giden Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi görevlilerine teslim edilen Sökmen, bindirildiği THY uçağının havalanmaması için "uçağı düşüreceği" tehdidinde bulundu. Bunun üzerine uçaktan inmek isteyen yolcular, İnterpol görevlileri tarafından uçağa bindirildi.

FETÖ'nün Myanmar imamı Türkiye'ye getirildi

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Yaklaşık 1,5 saatlik rötarın ardından THY pilotu, iddiayı asılsız olarak değerlendirerek uçağı havalandırma kararı aldı. Muhammet Furkan Sökmen'in uçak havalandıktan sonra tehdit etmeyi bıraktığı ve uçuş boyunca sessiz olduğu belirtildi. Uçağın izlediği güzergah, İnterpol tarafından oluşturulan özel bir program ile saniye saniye takip edildi.

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