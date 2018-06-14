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FETÖ’nün öğrenci evi sorumlusu yakalandı

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün öğrenci evi sorumlusu olduğu iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İHA | 14.06.2018 - 12:56..
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Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün öğrenci evi sorumlusu olduğu iddia edilen S.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.S., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.S., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ’nün öğrenci evi sorumlusu yakalandı

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